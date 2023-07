Immissioni in ruolo docenti | D’Aprile Uil Scuola Rua | si moltiplicano le procedure e diminuiscono i posti | autorizzati solo 50 mila

(Di giovedì 13 luglio 2023) Su 80disponibili, il Ministero ne ha50, penalizzando ancora una volta gli idonei ai concorsi ordinari. Lo dichiara il Segretario generale UilRua Giuseppe. Il Ministero giustifica la mancata autorizzazione dei restanti 30.216con la necessità di avviare rapidamente leve per i bandi concorsuali, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PNRR - sottolinea. L'articolo .

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito aggiornamenti sulleinper il prossimo anno scolastico. Gli uffici territoriali competenti saranno presto in grado di comunicare le date specifiche di apertura e chiusura dei propri turni di nomina, ...... primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalleindisposte per l'anno scolastico ...... i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti individuano, con proprio decreto, gli aventi titolo allein. Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. ...

Docenti, immissioni in ruolo 2023/2024: solo 50 mila posti sul contingente a fronte degli 80 mila disponibili FLC CGIL

Quest’ultima prevede l’assegnazione di supplenze fino al 31 agosto 2024 finalizzate all’immissione in ruolo. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o ...Il 12 luglio 2023 si è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ incontro di informativa sul decreto di prossima pubblicazione sulle disposizioni concernenti le immissioni in ruolo ...