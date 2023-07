Immissioni in ruolo docenti 2023 | i posti dei pensionamenti comunicati in ritardo non saranno disponibili anche se vacanti

(Di giovedì 13 luglio 2023)in/24: pur essendoe non riservati ad alcuna procedura (come ad esempio quelli destinati al concorso straordinario bis), alcuninon possono essere utilizzati. Ecco perché. L'articolo .

...il dato emerso nell'incontro di informativa che si è svolto il 12 luglio 2023 presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito sul decreto di prossima pubblicazione concernente lein...Il contingente autorizzato dal MEF per le prossimeinè pari a 50.807 posti , un numero che va ben al di sotto delle aspettative, sopprattuto tenendo conto che esiste una disponibilità di posti vacanti superiore a 80 mila cattedre. ......il dato emerso nell'incontro di informativa che si è svolto il 12 luglio 2023 presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito sul decreto di prossima pubblicazione concernente lein...

Immissioni in ruolo 2023-24, 81mila posti vacanti, ma "solo" 50mila autorizzati: ecco perché Orizzonte Scuola

Il 12 luglio 2023 si è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ incontro di informativa sul decreto di prossima pubblicazione sulle disposizioni concernenti le immissioni in ruolo ...Il contingente autorizzato dal MEF per le prossime immissioni in ruolo è pari a 50.807 posti, un numero che va ben al di sotto delle aspettative, sopprattuto tenendo conto che esiste una disponibilità ...