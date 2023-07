Ilary-Totti | la telenovela si arricchisce di un nuovo capitolo | confessione choc

... delle indiscrezioni recenti avevano ipotizzato che ancheBlasi sarebbe stata fatta fuori da ... Stando a quanto si evince, l'ex moglie di Francescocontinuerà a lavorare per il Biscione. ......può essere che non tornerà a breve sulle frequenze di Canale 5 e non è detto nemmeno ci sarà... Cosa le riserverà il futuro Chissà, intanto pare che l' ex moglie di Francescosia molto ......(compresi i famosi Rolex contesi con l'ex marito Francesco): gli accessori troppo vistosi darebbero eccessivamente nell'occhio. Bikini bollenti Come sempre accade quando si parla di...

Chanel Totti, la foto in bikini nel mare con i fenicotteri rosa infiamma i fan: «Sembri una sirena» leggo.it

ecco il suo pensiero” Ad un anno esatto dal comunicato disgiunto che ha sancito la fine del matrimonio potrebbe esserci un clamoroso ritorno tra Francesco Totti e Ilary Blasi Parlare di un ...Che proprio qualche giorno fa è al centro delle notizie di cronaca rosa per via di una speciale foto condivisa da Francesco Totti. A parte le polemiche, Ilary Blasi continua a godersi la sua vacanza ...