Ilary Blasi ‘faccia a faccia’ con la balena durante la gita in barca | “È enorme” – VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Incontro ravvicinato con unaper. La showgirl, dopo le recenti fatiche de L’Isola dei famosi, si sta godendo una vacanza in Brasile con il fidanzato Bastian Muller. E propriouna delle loro avventure in terra carioca hanno avuto il privilegio di osservare da vicino il grandioso cetaceo. L’INCONTRO CON LAÈ la stessaa immortalare quel momento nelle proprie Instagram stories. Inquadrando le onde direttamente dalla, dopo pochi istanti lafa mostra di sé emergendo dalle acque per poi inabissarsi nuovamente nelle profondità oceaniche. “Eccola, eccola, è!” grida emozionata la conduttrice. Un momento che sicuramente rimarrà scolpito nel cuore della coppia, che, come si deduce da una ...

Una fan dicommenta delusa e amareggiata sui social: neppure un saluto ma solo un labiale parecchio ...Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta rivolgendosi a. Secondo il personaggio televisivo, la famosa presentatrice sarebbe pronta a intraprendere un nuovo percorso aprendo ...Le vacanze in Brasile diproseguono fra resort di lusso, mare cristallino e foto insieme al compagno Bastian Muller . In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram , però, il commento di una follower mina la ...

Fabrizio Corona choc: «Ilary Blasi, svolta hot: aprirà un canale OnlyFans» leggo.it

Una fan di Ilary Blasi si è lamentata del comportamento che Ilary Blasi avrebbe avuto con lei. I dettagli sul rumor.Ilary Blasi si trova in vacanza in Brasile con il fidanzato Bastian Muller. A grande sorpresa la conduttrice ha avuto un incontro ravvicinato con le balene. In queste ore ha condiviso sui social ...