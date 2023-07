Il video di questa terapista e mamma sui tanti modi in cui i bambini esprimono ansia è virale

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 13 luglio 2023) Melissa Griffing, unastatunitense, ha condiviso unsul canale TikTok @momteherapist in cui ha descritto i segnali che ogni genitore dovrebbe imparare a riconoscere per capire se proprio figlio soffre di. L’influencer, nell’incipit del filmato, ha spiegato che, solitamente, inon sono in grado di comunicare chiaramente ae papà questo disturbo e, proprio per questo, bisogna saper interpretare i loro comportamenti. @momtherapist Kids tall about anxiety in ways adulta often dont pick up on. Heres your cheat sheet for deciphering kid speak on anxiety! #therapy #childtherapists #thoughtsfromatherapist #wellnestcounseling #dallastherapist #parenting #4upage ? original sound “Sapevi che iparlano diin un sacco di ...