Il Valdobbiadene scopre il lungo riposo sui lieviti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il tempo come attesa, declinato al passato da non dimenticare, di cui fare tesoro e conservare, magari in bottiglie che puntano al futuro per esprimere al meglio il loro potenziale. Il tempo che si lega strettamente a uno spazio fisico, quando quest’ultimo è carico di storia, come accade con Palazzo Trivulzio Brivio Sforza che ha accolto la presentazione di Ladaltempo, il più audace e ambizioso degli spumanti di casa Ruggeri. Il tempo che scandisce una storia non banale di un territorio,, oggi gratificato da riconoscimenti, dalla Docg all’Unesco, con un’esplosione di cantine che in giro per il mondo fanno numeri da capogiro con le nostre bollicine. In passato una zona molto meno effervescente e con una storia anche difficile ma che merita di venire raccontata. Ma partiamo dal luogo: Palazzo Trivulzio Brivio Sforza è uno di quei luoghi talmente carichi di ...