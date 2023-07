Il summit Nato a Vilnius | tra successi Svezia e attese Kiev

(Di giovedì 13 luglio 2023)capitale della Lituania blindata per tre giorni per il vertice dell'Alleanza atlantica che ha segun passo avanti per l'integrazione dell'Ucraina nella. Presente con i leader dei ...

La costruzione di una capacità difensiva solida è in ogni caso uno dei prerequisiti per l'ingresso nella. Intanto, la Turchia ha accettato l'ingresso della Svezia, cui aveva fatto opposizione ...L'irritazione del primo giorno del, almeno ufficialmente è sparita e la valutazione è nel complesso positiva, anche se non è arrivato il sospirato invito ufficiale della. Ma su un punto ...Il linguaggio dell'arte per accendere un faro sulin Lituania e chiedere con forza che l'Ucraina "entri presto nell'Alleanza atlantica". E' il messaggio lanciato a Vilnius attraverso una performance degli artisti lituani Monika Dirsyte e ...

Summit Nato: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Agenzia ANSA

Vilnius, 13 lug. (askanews) - Vilnius capitale della Lituania blindata per tre giorni per il vertice dell'Alleanza atlantica che ha segnato un ...A Strasburgo approvato il piano Asap, contrari i 5 Stelle, i democratici Bartolo e Smeriglio e i Verdi D'Amato e Pedicini. I popolari: "Ammettiamolo, in Europa siamo in guerra" ...