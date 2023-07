Il sodalizio artistico tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea arriva in Umbria con il live unico piano e voce in programma a Castiglione del Lago per “Lacustica” 3 settembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 13 luglio 2023) Per “”, la rassegna organizzata da Moon in June in collaborazione con il Comune didel, in arrivoRea con “Luce”. L’imperdibile concertoanche inil 3nel suggestivo scenario della Rocca del Leone. Uno straordinarioper unin un’atmosfera intima e potente a lume di candela. L’atteso concerto di Piero Pelù, che era insempre per “” il 28 luglio, è stato invece rimandato al 26 luglio 2024 per l’annullamento del “Tour estremo2023” ...