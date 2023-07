Il segretario nazionale del Psi Maraio incontra Buonopane e “chiama” i socialisti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldel Psi Enzoa Palazzo Caracciolo per un incontro istituzionale con il presidente della Provincia di Avellino Rizieri. Una visita, quella del leaderdei, che si terrà nel pomeriggio alle 18, quando nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo saranno presenti anche i dirigenti provinciali del Psi. A partire proprio da uno dei “fedelissimi” del presidente della Provincia, il sindaco di Marzano di Nola e capo Gabinetto alla Provincia, Franco Addeo.sarà in Irpinia per stare a fianco degli amministratori del centrosinistra ma anche per aggiungere una nuova tappa verso l’appuntamento con gli “Stati Generali del Socialismo” che si svolgeranno il prossimo 22 ...

... ha annunciato ilgenerale Claudio Tarlazzi e ilRoberto Napoleoni della Uiltrasporti. Nulla di fatto anche per il tavolo sullo sciopero dell'handling al Mit. I voli ...... per l'effetto, ha disposto di non concedere alla medesima società la Licenza2023/2024, ... 1593/2023 del 6 luglio 2023; della nota delGenerale FIGC prot. n. 907/SS 23 - 24 del 7 ...Per questo non abbiamo firmato alcun accordo e rivendichiamo la bontà della scelta fatta" è invece il commento di Tommaso Vigliotti,di Unisin eresponsabile per il ...

Antonio Spera segretario nazionale Ugl metalmeccanici: creare le condizioni per un incontro serrato con Ast ilmessaggero.it

Dopo il successo della sperimentazione a Torino, si replica a Palermo, con l’obiettivo di renderlo itinerante nel Paese, il Master Executive per formare i giovani farmacisti del futuro. La prossima se ...Due milioni e mezzo di euro dal 2024. E' quanto verrà stanziato in assestamento di bilancio per anticipare il rinnovo dei contratti degli 8mila lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali, senz ...