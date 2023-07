Puma e U. S.Calcio presentano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione 2023/2024. Ispirato allo spazialismo, il nuovo Kit è realizzato come ......della maglia presenterà un orlo a coda di rondine e un dettaglio nel retrocollo che sialla ... Napoli e Juventus , rispettivamente contro Torino,e Bologna . L'Inter sarà di scena a ...I suoi primi due anni di serie A li ha trascorsi militando per il, mentre un anno fa si ... La giocatrice sialle palleggiatrici con cui gioca, anche se il suo modello, secondo quanto da ...

Il Sassuolo si ispira allo spazialismo: ecco la nuova maglia away 2023-24 La Gazzetta dello Sport

PUMA e Sassuolo Calcio hanno svelato oggi il nuovissimo Away Kit che sarà indossato da tutte le squadre femminili, maschili e giovanili nella ...Volley Sassuolo presenta un progetto per sensibilizzare la comunità sul decoro urbano, la pulizia degli spazi e la riduzione del consumo di plastica. Con #abbiamonelcuore sperano di ricevere sostegno ...