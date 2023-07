Il rimpianto di Lampard | «Volevo portare Rice al Chelsea»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Frank, ex allenatore del, ha parlato in una intervista a Steven Bartlett raccontando un retroscena di mercato Frank, ex allenatore del, ha parlato in una intervista a Steven Bartlett raccontando un retroscena di mercato. PAROLE – «Declanalquando ero lì come allenatore prima, era il mio obiettivo principale. Ero come… questo ragazzo, Declan, potrebbe essere il capitano delper i prossimi 10 anni».