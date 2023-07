Il realismo di Zelensky

(Di giovedì 13 luglio 2023) La sua soddisfazione finale non è di facciata, le sue bordate iniziali andavano prese con beneficio d’inventario. Ha incassato da più parti armi e sostegno. Le stesse offerte che hanno consigliato a Erdo?an di mettere da parte i proclami e lavorare su un'agenda comune con Nato e Ue

... anche se " come ha detto, con molto, il presidente Volodymyr", sarà possibile farlo solo al termine del conflitto con la Russia. Nel frattempo, l'Italia continuerà a sostenere ...Oltre a ribadire la volontà ucraina di aderire all'Alleanza Atlantica ma con molto, il presidente Volodymyrè infatti consapevole che sarà possibile farlo solo al termine del ...Una poesia considerata dallo stesso Simonov 'intima', lontana dai canoni delletterario ... per dire che per la nuova Vittoria sul nazifascismo a stelle e strisce dic'è, nella lotta ...

Attacco russo su Kiev, un morto, droni su tutta l'Ucraina "Abbattuti" - Ucraina: colpita caserma di ceceni a Mariupol, "Feriti gravi" - Ucraina: colpita caserma di ceceni a Mariupol, "Feriti gravi" RaiNews

Negli ultimi scorsi in Italia si è tornati a parlare di tentativi di destabilizzare la collocazione internazionale del nostro Paese, anche tramite denaro. “Dovremo sempre di più occuparci di protegger ...La strategia viene perseguita attraverso tre passi: distruggere depositi e snodi per «affamare» il nemico; allungarne i reparti per costringerlo a mobilitare riserve; assestare il colpo profondo ...