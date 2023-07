Il Punk Rock Raduno torna a Bergamo | quattro sere di musica | divertimento e inclusività

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un Festival gratuito, tanta, persone da tutto il mondo, buon cibo,. Tutto questo esiste, a, dal 13 al 16 luglio. Sto parlando del, nato nel 2016 e giunto ormai alla sua sesta edizione, Un festival internazionale, indipendente e autofinanziato che avrà luogo nello Spazio Edonè, a Redona. I fan arrivano appositamente per il Festival da tutto il mondo, Giappone, Sud America, Stati Uniti, ma anche da tutta Europa,e provincia. L’unico obiettivo è ritrovarsi e divertirsi tutti insieme come una grande famiglia che condivide la stessa passione, il. Il tema di quest’anno è #OneOfUs, “uno di noi”, per sottolineare lo spirito fortemente inclusivo del festival, che si impegna a fare in ...

Domenica 30 luglio, tocca a Penisolae Tammuria, ritmisulla tradizionale pizzica per una ... te & Puccia, un progetto musicale nato con la volontà di proporre in chiave- folk i grandi ...... capace di combinare con grande disinvoltura generi diversi (prog, fusion, blues, harde, ... Opening act saranno i Nimby , band di stampo alternative in bilico tra chitarre post -, suggestioni ...... ad aprire le danze della terza giornata The Hurricanes , band di nuovissima formazione che omaggia il soundamericano, con intense melodie e ritmiche serrate. Domenica 23 luglio Domenica ...

Si accendono i riflettori a Sarroch sulla musica indie nazionale ed internazionale. Villa Siotto, casa padronale nella cittadina a 20 km da Cagliari, accoglie per la seconda edizione Sa*Rock festival.Sanremo. Rock in The Casbah raggiunge la veneranda età di 24 anni e per Bravo Jazz si arriv all’importante asticella del decennale. Dal 31/7 al 5/8 la settimana sarà ricchissima, senza soluzione di co ...