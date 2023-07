Il principe William non sopporta il kilt. E questo è un bel problema…

Leggi su amica

(Di giovedì 13 luglio 2023) «Il mio regno per… un paio di pantaloni». No, non l’ha detto esplicitamente il. Ma, con tutta probabilità, seShakespeare avesse dovuto mettere in bocca un’invocazione al figlio di re Carlo invece che a Riccardo III gli avrebbe fatto dire proprio. Si è scoperto, infatti, che ildi Galles è particolarmente attaccato atipo di indumento. Il che non sarebbe un problema se non fosse che ci si aspetta che i royal del Regno Unito, in determinate situazioni, indossino il. I reali inglesi e la tradizione delIn occasione dell’incoronazione a Edimburgo, re Carlo si è mostrato in pubblico con il ...