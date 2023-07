Il Pil del Regno Unito scende meno delle stime in maggio - 0 | 1%

IlRegno Unito è sceso dello 0,1% nel mese di maggio, meno quindi dello 0,3% previsto, a fronte di un rialzo in aprile dello 0,2% su base mensile.La forte domanda interna ha spinto ilprimo trimestre al 3,7% annuo , battendo le aspettative. Gli investimenti fissi lordi in macchinari e attrezzature sono stati particolarmente forti, a ...La Fed in primis poi la BCE combattono l'inflazione combattendo l'occupazione e riducendo la produzione che crea una minore domanda ed una più bassa crescitacome si vede in Usa, ma in misura ...

La disuguaglianza è il problema. Guardare al Pil è un esercizio inutile Altreconomia

(Teleborsa) - L'Office for National Statistics ha stimato che il prodotto interno lordo (PIL) reale del Regno Unito sia diminuito dello 0,1% a maggio 2023, dopo una crescita dello 0,2% nell'aprile 202 ...Il Pil del Regno Unito è sceso dello 0,1% nel mese di maggio, meno quindi dello 0,3% previsto, a fronte di un rialzo in aprile dello 0,2% su base mensile. Rispetto al maggio del 2022 invece il calo è ...