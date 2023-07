Il padre della 22 enne che ha accusato di stupro La Russa Jr | ' Nel locale erano tutti drogati'

Alle due sembra l'unico modo per spiegare il comportamentogiovane. Ma tra le 3 e le 6, ... 'è giusto che denunci la cosa, però stai veramente attenta, suoè il presidente del Senato'. IL ...Questa è l'immagine"Milano bene", quella frequentata dai figli dell'alta borghesia del capoluogo lombardo, descritta dal22enne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa per ...Tutto confermato da suo, che invece su quel volo è riuscito a salire 'proprio grazie ai ... E in tribunale mette tutto in discussione, compresa la legittimitàprocura all'avvocato Loredana ...

Parla il padre della ragazza:«la droga me l'ha rovinata» La Verità

Monza, 13 luglio 2023 - Violenza al padre costretto a letto col catetere e colpito con la sacca delle urine per costringerlo a dargli i soldi per la droga. Le urla, le invocazioni di aiuto. I tonfi. A ...È stato confermato l’ergastolo per Gianpiero Riccioli, il ristoratore accusato di aver ucciso i due badanti del padre perché voleva ...