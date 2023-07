Il nonsenso | “Alla Cgil ho detto | ‘Assumo tutti’ Non si è presentato nessuno”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Se c’è un problema che molti imprenditori segnalano in questa strana Italia è la mancanza di manodopera. Offrono lavoro, cercano operai, tecnici specializzati, manovali, camerieri. Ma non li trovano. Lo ha raccontato Guido Grimaldi, Commercial Director Grimaldi Group e Presidente ALIS, che arriva a offrire 2800 euro netti per imbarcarsi e non riesce a riempire tutti i posti vacanti. E lo ha ribadito, sempre dal palco della Ripartenza, anche Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato OMR. “I nostri operai sono i migliori. Quando invio un operaio lombardo negli Stati Uniti viene considerato un genio – haBonometti – Quindi abbiamo forza lavoro capace. Ma a Brescia io sto cercando 200 persone e non ne trovo una”. Negli uffici del personale arriva di tutto: c’è pure chi a 55 anni chiede solo gli venga trovato un modo di andare in pensione, senza però ...