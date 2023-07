Il Napoli beffa le milanesi | affondo decisivo e colpo in arrivo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilsonda il mercato, alla ricerca di rinforzi per Garcia. Gli azzurri preparano il blitz per bruciare la concorrenza delleSta per entrare nel vivo il mercato del. I Campioni d’Italia, in attesa di ufficializzare il passaggio di Kim Min-jae al Bayern Monaco che porterà in dote 58 milioni, hanno individuato il suo adeguato sostituto: si tratta di Maximilian Kilman, valutato dal Wolverhampton 40 milioni. Sul tavolo ne sono stati proposti 35 ed oltre tale quota non si andrà. Il club, al tempo stesso, ha messo nel mirino alcuni centrocampisti molto graditi a Rudi Garcia. Il primo è Lucas Tousart, destinato a lasciare la Germania dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga dell’Hertha Berlino. Con i tedeschi è in cantiere uno scambio comprendente anche Diego Demme, scivolato indietro nelle gerarchie (7 presenze ...

I partenopei si intromettono tra il Milan ed un suo pupillo di questa sessione di mercato, per ADL però c'è un ostacolo.A Giuntoli inoltre, stando a quanto a riportato da ‘La Stampa’, piace Lazar Samardzic già seguito ai tempi del Napoli. Per prenderlo, in particolare, la Vecchia Signora dovrà mettere sul piatto 40 mil ...