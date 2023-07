Il Milan cerca un vice Theo Hernandez | contattato Cambiaso

(Di giovedì 13 luglio 2023) IlunThoee, dopo aver lasciato partire Ballo Touré, sta guardando all'Italia. Il profilo che piace è quello di Andrea, classe 2000 di proprietà della Juventus che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Bologna mettendo insieme 32 presenze e segnalandosi come uno degli esterni più interessanti del campionato. Primi contatti avviati, la trattativa dovrà tenere conto anche delle strategie della Juventus che a sinistra punta a ridisegnare la fascia ma che è anche alle prese con la necessità di sfoltire una rosa extra large. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

...aveva raggiunto l'accordo con Maldini ma che è stato scaricato daluna volta dato il benservito all'ex bandiera, divenuta dirigente. Adesso l' ex Eintracht è libero, svincolato, ed è in...Numerosi riconoscimenti hanno premiato il percorso intellettuale e di testimonianza diKundera, il grande scrittore di origine ceca appena scomparso. Risale a quasi quarant'anni fa ...di ...... il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di giovedì 13 luglio Inter ehanno messo a ... Intanto Milinkovic - Savic è volato ufficialmente in Arabia Saudita e la Laziol'erede mentre la ...

Milan, si cerca il vice di Giroud: la rosa di nomi è lunghissima Calcio in Pillole

Uno degli obiettivi in casa Lecce sarà un rinforzo in fase offensiva, complice il ritorno al Milan di Lorenzo Colombo dopo la positiva stagione in Salento. La dirigenza giallorossa, infatti, starebbe ...Il difensore super acclamato ad Auronzo è il solito perno della difesa di Sarri: "Dobbiamo crescere e confermare una linea al top" ...