(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Tesoro hato in asta 10di Btp con scadenze a 3 - 7 - 15 e 30avendo registrato una domanda complessiva molto positiva per tutte le differenti tipologie di bondo. Il rendimento ...

Il Tesoro ha collocato in asta 10 miliardi di Btp con scadenze a 3 - 7 - 15 e 30 anni avendo registrato una domanda complessiva molto positiva per tutte le differenti tipologie di bondo.Migliora anche il tasso di disoccupazione, che attestandosi al 7,6% sisul livello più ... Il Tavolo di Coordinamento per la Finanza Sostenibile, incardinato presso il, persegue anche questo ...... a causa della pandemia, il tax gap stimato dalè sceso a 89,8 miliardi di euro di cui 78,9 ... Tra i 27 dell'UE, l'Italia si "" al terzo posto. La Germania, invece, si è posizionata al 9° ...

Il Mef colloca 10 miliardi di Btp a 3-7-15-30 anni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Venerdì 30 giugno 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato la terza tranche del Btp con scadenza 1° agosto 2028 (cedola annua lorda del 3,8%). Il MEF ha emesso titoli con sca ...(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,5 miliardi di BTP a medio e lungo termine con rendimenti misti. In particolare, sono stati collocati 3 miliardi di euro di ...