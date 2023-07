Il Manchester United su Hojlund | l' Atalanta vuole 100 milioni

(Di giovedì 13 luglio 2023) Secondo quanto riportato dall'emittente Sportitalia, l'avrebbe ricevuto un'offerta dalper l'attaccante Rasmus. Gli inglesi avrebbero offerto come contropartita Fred e Van De Beck più soldi ma la richiesta dei bergamaschi è di 100di euro. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

Su di lui, oltre ai Blues, ci sono anche Newcastle, Aston Villa e. 2023 - 07 - 13 17:04:52 Everton, ufficiale Young Ashley Young è un nuovo giocatore dell'Everton. L'esterno inglese ...Ora i nerazzurri possono concentrarsi sulla cessione di Onana ale sull'acquisto di altri due portieri. 'Il portiere classe 1993 torna in nerazzurro a titolo definitivo dopo l'...1 Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport , Marcel Sabitzer , di rientro al Bayern Monaco dopo il prestito al, vorrebbe rimanere nella compagine bavarese insieme a Tuchel. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra l'attaccante e il tecnico, per capire quale sarà il futuro dell'...

Ad Appiano Gentile è iniziata la stagione 2023/2024 dell’Inter vicecampione d’Europa. Raduno e prima giornata di allenamenti per molti nerazzurri. Tra i primi ad arrivare André Onana, al centro di div ...Per Onana l'Inter di Zhang aspetta l'ultimo rilancio inglese da 55 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus ...