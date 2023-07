“Il governo delegittima i giudici | così lo Stato di diritto è in pericolo” | parla la vicepresidente Anm Maddalena

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dall’abuso di ufficio alle intercettazioni fino alle critiche al concorso esterno per associazione mafiosa. Non c’è giorno che il ministro della Giustizia Carlo Nordio non attacchi alcuni istituti del codice penale o direttamente la sfera dei magistrati. “Stupisce, tanto più se si considera che stiamondo di un ex collega”, spiega Alessandradell’Anm e membro di Unicost. Eppure il ministro èpiuttosto chiaro: ha definito il reato di concorso esterno “evanescente”. È d’accordo? “È la prima volta che gli sento dire dell’intenzione di “rimodulare” il concorso esterno in associazione mafiosa. La prima volta da quando è divenuto ministro della Giustizia, intendo. Allo, comunque, non c’è nessuna proposta concreta su cui confrontarsi. Se e quando ci sarà, ...