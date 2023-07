Il generale russo che guidava l' assalto a Zaporizhzhia epurato dopo aver criticato Shoigu

Il comandante della 14ª Armata dell'epoca, il leggendario e ormai defuntoAleksandr Lebed , giustificò l'intervento illegale delle sue truppe in un paese straniero con un'affermazione ...Un altoche stava combattendo in Ucraina ha dichiarato di essere stato improvvisamente destituito dal suo incarico dopo aver accusato la leadership militare di aver tradito le sue truppe per ...Non poteva mancare, poi, un passaggio sul partenariato sino -. Per la Nato, Cina e Russia ... Ed è condotta senza trasparenza ", ha dichiarato il segretariodella Nato, Jens Stoltenberg. ...

Russia, il generale Ivan Popov cacciato per aver criticato i suoi superiori: “State tradendo il nostro eserci… la Repubblica

Jens Stoltenberg, il norvergese confermato per un altro anno alla guida della Nato, non esita a chiamarlo «un summit storico». La storia si è fatta a Vilnius, su questo ...Il capo del gruppo mercenario ammutinato di Wagner, Yevgeny Prigozhin, è probabilmente morto o imprigionato. Il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin sarebbe ...