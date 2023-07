(Di giovedì 13 luglio 2023) Lasta soffrendo di 'contrasti e' dall'del gruppo di mercenariil mese scorso, ma l'impatto che sta avendo in prima linea in Ucraina è ancora incerto, ...

'A livello strategico è abbastanza chiaro che c'è una quantità significativa di attriti e confusione', ha detto il, presidente del Joint Chiefs of Staff, a un piccolo gruppo di ...Tuttavia, quel preciso periodo di tempo e obiettivo non provenivano dal Cremlino, ma dalla mente delMark, presidente dello stato maggiore congiunto del Pentagono, e da diversi media ...Gli ucraini avanzano di 500 metri o al massimo un paio di chilometri al giorno, ha detto questa settimana Mark, ilpiù alto in grado degli Stati Uniti. L'opinionetra alleati ...

Il generale Milley dice che la leadership russa è in confusione dopo l’ammutinamento Wagner Globalist.it

Il missile è stato in volo 74 minuti, ha viaggiato a un’altitudine di 6000 chilometri percorrendone oltre 1000 ...Lukaku è un giocatore che in Serie A fa la differenza quando sta bene. Bucciantini esprime il proprio giudizio su Lukaku e sull’intenzione dell’Inter di mantenere il belga nell’organico della prossima ...