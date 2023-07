Il futuro di Renault Scénic | dal 2024 sarà un crossover | disponibile solo in versione elettrica

Italpress Pierre - Martin Bos nuovo Director PBV per il mercato europeo di Kia ItalpressArkana, nuovo allestimento e gamma semplificata Italpress Maserati celebra il motore V8 al ...il' ...... tra cuio Stellantis, non si ferma e ha portato a uno scontro dialettico tra il capo del ... che rappresentano ildell'industria automobilistica. Facebook Twitter Whatsapp Pinterest ...... mettendo in primo piano la gamma Extreme, ma anche dando uno sguardo al, per una continua evoluzione del brand del Grupponei prossimi anni. I dati del primo semestre 2023 Il nuovo ...

Il capo di Renault: La guerra del futuro sarà per le materie prime ... EURACTIV Italia

L’auto che ha segnato la nascita delle monovolume medie non sarà più una monovolume. La nuova Scénic sarà infatti un crossover SUV, disponibile unicamente in elettrico. Presentazione a settembre.Annuncio vendita Renault ZOE Evolution R135 nuova a Montebelluna, Treviso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...