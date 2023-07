Il fratello di Amrabat | “Sofyan sta trattando con alcuni club | presto saprete”

Le parole di Nordindel centrocampista della Fiorentina, sul futuro. Tutti i dettagli sul marocchino Ildi Sofyanha parlato ai microfoni di ESPN del possibile futuro del centrocampista ...Commenta per primo Nordindel centrocampista della Fiorentina Sofyan, ha parlato in un'intervista a ESPN a proposito del futuro del mediano: 'Non voglio parlare troppo, Sofyan sta trattando con alcune squadre,...Commenta per primo Intervistato da ESPN , Nordin Amraba t,del calciatore della Fiorentina Sofyan , ha parlato delle intenzioni del centrocampista viola in ottica mercato: 'Non voglio dire troppo, ma Sofyan sta trattando con alcuni club e presto ...

FRATELLO AMRABAT: "VUOLE L'EUROPA, MA IN ARABIA PAGANO BENE" - Sportmediaset Sport Mediaset

I viola sono pronti ad accogliere il 22enne laterale irpino, ma rischiano di perdere il loro totem del loro centrocampo.Dopo tre stagioni con la maglia della Fiorentina Sofyan Amrabat potrebbe dire addio in questa sessione di mercato. Non è una novità che il calciatore, dopo aver disputato la ...