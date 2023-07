Il francobollo dello Scudetto del Napoli | un pezzo di storia da collezionare – FOTO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nasce il nuovoideato da Poste Italiane e dedicato alper la vittoria. Ecco come acquistarlo. NOTIZIE CALCIO– Poste Italiane ha annunciato l’emissione di un nuovoordinario all’interno della serie tematica “Lo Sport”, dedicato alla squadra di calcio del, vincitricenel Campionato di Serie A. Questo, del valore di 1,20€ corrispondente alla tariffa B, è stato autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La tiratura prevede la produzione di un milionecinquecentomila esemplari in minifogli da dodici. L’opera è stata stampata dall’Istituto Poligrafico e ZeccaStato S.p.A. utilizzando la tecnica ...

Ilha avuto una tiratura di ben un milione e mezzo di esemplari ed è stampato in mini - ... due volte è avvenuto per la conquistascudetto (campionati 1986 - 87 e 1989 - 90) e - più ...Ilè stampato dall'Istituto Poligrafico e ZeccaStato S.p. A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Gaetano ...è stampato dall'Istituto Poligrafico e ZeccaStato S.p. A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Gaetano ...

Un tipico vicolo di Napoli addobbato con striscioni e bandiere della squadra partenopea, con tifosi che indossano la maglia del club in festa per lo scudetto: è la vignetta del francobollo (valido per ...Poste Italiane comunica che oggi, 13 luglio 2023, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla ...