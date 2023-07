Per il momento, quindi, i dettagli sul lancio del nuovodi punta disono ancora avvolti nel mistero.... Display Super AMOLED da 90 Hz, Fotocamera a colori AI da 50 MP,Helio G99, Batteria ... Qualcomm Snapdragon 778G 5G,AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera ...... Display Super AMOLED da 90 Hz, Fotocamera a colori AI da 50 MP,Helio G99, Batteria ... Qualcomm Snapdragon 778G 5G,AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera ...

Il chipset Samsung Exynos 2400 potrebbe adottare una CPU a 10 core TuttoAndroid.net

Dopo che Samsung non ha introdotto una Fan Edition (FE) del suo penultimo modello di smartphone, il Galaxy S22, questo dovrebbe cambiare di nuovo per ...Secondo un nuovo rapporto, Google non ha rispettato le scadenze per il rilascio del suo primo chipset derivato da TSMC il prossimo anno. L'azienda guarda invece al 2025, anno in cui dovrebbe presentar ...