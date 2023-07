Il chatbot di Google arriva in Italia Da oggi si può usare Bard | che legge anche in italiano

(Di giovedì 13 luglio 2023)ha avuto fitte conversazioni con i regolatori europei epuòre in Europa senza temere i garanti della privacy. Ildile risposte inno....

Certo, ovviamente xAI intende competere con i leader dell'Ia come OpenAi, Microsoft enella ...di elaborare complessi 'modelli di linguaggi di grandi dimensioni' che fornisconocome ...Nonostante diverse limitazioni ancora esistenti, Med - PaLM il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) diha riscosso buoni risultati nei test di prova e presto questapotrebbe ...... rileva il 'Washington Post', ha presentato un team di 11 dipendenti, provenienti da OpenAi,...di elaborare complessi "modelli di linguaggi di grandi dimensioni" che fornisconocome ...

Il chatbot di Google arriva in Italia. Da oggi si può usare Bard, che ... DDay.it

L'espansione del chatbot, lanciato in versione beta a marzo "è la più grande fino a questo momento, il nostro approccio è ambizioso e responsabile". E' possibile interagire con Bard in più di 40 ...Il colosso di Mountain View sta sviluppando un tool di intelligenza artificiale specializzato in ambito medico e clinico. I test hanno dato buoni risultati, ma il rischio che il modello contribuisca a ...