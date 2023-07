Il cambiamento necessario

Il caldo e l' afa che avviluppano l'intera penisola, oltre a essere sintomatici delclimatico e dei conseguenti rischi per l'ambiente come la siccità, sono pericoli anche ...èche ..."Senza undi rotta, l'obiettivo di sviluppo sostenibile centrato sulla fine della fame ... Ècreare resilienza contro le crisi e gli shock che provocano l'insicurezza alimentare, ......parte della struttura commissariale per una prima riunione operativa perché èanalizzare ... legate alclimatico. Insieme dobbiamo individuare le linee d'azione per viabilità, ...

Cloud, come sfruttarlo per trasformare processi e modelli di business Agenda Digitale

Rieccoci. Di colpo, il Pnrr, la riforma del patto di stabilità e la querelle sui salari troppo bassi finiscono nel sottoscala della politica ...La Venere degli Stracci di Pistoletto, incendiata ieri, si trovava da due settimane in piazza Municipio a Napoli. Molti cittadini hanno lasciato messaggi di solidarietà ...