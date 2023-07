Il calcio inglese non è finanziariamente così solido come sembra | il rischio bolla c’è The Athletic

(Di giovedì 13 luglio 2023) E se anche la Premier League fosse unaspeculativa? La domanda potrebbe essere più che spontanea leggendo il rapporto diffuso da Thesulla solidità finanziaria del. Il quotidiano scrive infatti che la maggior parte dei club è “fortemente dipendente” dai loro proprietari per quanto riguarda la liquidità a disposizione. I club inglesi devono ai loro proprietari 2,6 miliardi di sterline. Diversi club poi sono debitori con altri club di “importi significativi, con ildi un fallimento sistemico del ‘castello di carte’ “. Mentre i proprietari di club spesso assorbono le perdite e forniscono iniezioni di denaro a proprie spese, questo debito potrebbe essere richiamato in qualsiasi momento. Queste rilevazioni sono frutto di un indagine condotta da Lcp, una delle principali ...

... e come mai quella che sembrava poter diventare una stella delmondiale sia entrato in un ... Il centrocampistache poi continua il suo racconto: " Un trauma è un trauma, e il corpo ...La Uefa in totale incasserà quasi 159 milioni di dollari con la FAche introiterà oltre 37 ... 'E' un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo Fifa abbia un impatto positivo suldi club ...La Uefa in totale incasserà quasi 159 milioni di dollari con la FAche introiterà oltre 37 ... "E' un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo Fifa abbia un impatto positivo suldi club ...

EA Sports FC 24, chi sono i giocatori sulla copertina del videogioco Sky Sport

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche Weston McKennie sarebbe seguito da una società inglese. Sul centrocampista americano ci sarebbe l'Aston Villa. La Juventus sarebbe disposta a ...Se ogni uomo ha un prezzo, l’Arabia Saudita lo sta dimostrando sempre di più: adesso vuole prendersi l’anima del Liverpool, il capitano ...