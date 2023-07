Il Barça ha il suo giocoliere | guarda lo show di Raphinha

Osserva un seminatore, e nelgesto intuisce qualcosa di Dio. Prendeva storie di vita e le faceva diventare storie di Dio. E le racconta galleggiando sulle acque del lago, sopra una barca, da quel ...Tutta la tecnica o quasi di Raphinha in questo video diventato virale. L'esterno del Barcellona si diverte e regalo spettacolo sui social 13 luglio 2023Nel corso della serata ha presentato ilultimo libro "Vivere in barca". "Nella serata spettacolo " ci spiega la Napoletano - Soldatini, ha alternato brani per violoncello solo a brani in cui ha ...

A ventidue anni dall'omicidio, Bari ricorda il suo giovane Michele Fazio Antimafia Duemila