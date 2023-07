Ibra | esercizio acrobatico su Instagram

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nonostante il ritiro,himovic non ha alcuna intenzione di trascurare l'fisico. In un video pubblicato susi esibisce in una verticale ...

Nonostante il ritiro, Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di trascurare l'fisico. In un video pubblicato su Instagram si esibisce in una verticale ...... però: stilare una formazione ideale del Milan berlusconiano èdi pura sofistica ... dal Superpippo italiano, dal Presidente liberiano e dallo 'zingaro'- cadabra. E dal Fenomeno di cui ...Nonostante il ritiro, Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di trascurare l'fisico. In un video pubblicato su Instagram si esibisce in una verticale ...