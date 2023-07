I pm di Palermo in Antimafia rivendicano concorso esterno e intercettazioni Da che parte sta la maggioranza?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’audizione in Commissione parlamentaredel procuratore diMaurizio De Lucia, accompagnato dagli aggiunti Paolo Guido e Marzia Sabella, innesca un problema serio per ladi governo, a pochi giorni dall’anniversario della strage di Via D’Amelio. Nella sua relazione il Procuratore De Lucia ha esordito con una affermazione importante e per nulla retorica, dicendo che Cosa Nostra attraversa sicuramente una fase di crisi, al punto che per fare “cassa” è tornata ad occuparsi direttamente dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Un risultato che De Lucia spiega con la continuità che finalmente ha raggiunto l’impegno dello Stato rispetto al fenomeno mafioso. Una continuità che De Lucia fa risalire proprio ai primi anni 90, il che significa fare riferimento tanto alle riforme normative progettate da ...