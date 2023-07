«I nostri figli | vittime della droga e della corsa ai like»

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) L'orribile storia delle due ragazzine di 12 annidi una festa finita in stupro, secondo la denuncia, nella provincia di Firenze accende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso anche tra i preadolescenti., alcool e profilattici chiesti ai partecipanti, così - ma la magistratura dovrà accertare fino in fondo i fatti - il festino organizzato da un 14enne si è trasformato così in una trappola per le due minori convinte ad avere rapporti sessuali con dei loro coetanei di qualche anno più grande. Una storia finita con le denunce a vario titolo di 24 persone e che mostra il fenomeno ricorrente dei festini a base di alcol eorganizzati da giovani e spesso terminati con degli stupri. Violenze filmate e date in pasto ai social o alle chat di gruppo che mostrano una realtà agghiacciante emersa anche in altre inchieste ...