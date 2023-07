"Non saretesoli". Ue impressionata dalla strategia italiana suiOvviamente, come da prassi, la nota parte con le accuse contro il nostro Paese. Che, secondo le ONG, non capirebbe ...'Serve per i fratelli e sorelleun piano serio di accoglienza, che permetta loro di ... prosegue il vescovo: 'Ancor più i bambini, loro figli, che molto spesso sonosoli per molte ore ...Serve per i fratelli e sorelleun piano serio di accoglienza, che permetta loro di ... Ancor più i bambini, loro figli, che molto spesso sonosoli per molte ore a motivo del lavoro ...

I migranti lasciati di fronte ai municipi di Vicenza, senza spiegazioni Il Post

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “L’ennesima tragedia del mare, la morte su un barcone di un neonato, ci lascia sgomenti. Dopo Cutro, dopo il naufragio in Grecia, la conta delle vittime, tra cui molti bamb ...Non si muore di solo mare. Si viene uccisi a terra, specialmente in Libia, dove la missione Onu a Tripoli ha denunciato nuovamente la commistione criminale tra autorità e trafficanti, spesso rendendo ...