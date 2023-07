I migliori ristoranti sulla spiaggia ora li trovi grazie ad una nuova app

... per scoprire le 100pizzerie al mondo.' Il Party After Prize, tenutosi presso il teatro ... Grazie ad un accordo tra 50 Top Pizza e Quandoo - la piattaforma di prenotazione per- ......8%), con le imprese che operano in città e centri d'arte dovrebbero registrare le... Le previsioni per alberghi,, agenzie di viaggio, tour operator e operatori congressuali dell'ex ...Un classico esempio è l'iGaming: le guide suisiti di videogiochi o isiti slot ... Una spinta maggiore invece c'è per quanto riguarda caffè e, con uno scontrino medio di 27,...

Dove mangiare sul litorale veneto, da Chioggia e Jesolo. I migliori ... Gambero Rosso

L'analisi condotta da TheFork Awards, in collaborazione con Format Research, traccia una fotografia del mercato italiano della ristorazione ...Entra nel vivo la Pizza Week con il Meunier Champagne & Pizza di Corciano (PG) che si aggiudica l’Asti DOCG Award, il premio per la Miglior Carta dei vini firmato Consorzio Asti ...