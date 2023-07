I Festival peruviani in programma tra luglio e settembre 2023

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 luglio 2023) danzatore mascherato festa di primavera © Renzo Tasso PromPerùCultura peruviana a tutto tondo che lascia sentire l’anima pulsante di un Paese che non smette mai di sorprendere e che questo mese festeggia i 202 anni di indipendenza Alla scoperta della magia deiche trasportano lo spirito in un vortice di tradizione, cultura e allegria. Da, il Perù si veste a festa per celebrare alcuni degli eventi più attesi dell’anno. È tempo di prepararsi ad un viaggio indimenticabile attraverso la cultura peruviana, dove iaprono le porte verso l’anima del Paese. Esplorate le tradizioni secolari, assaporate la cucina autentica e immergetevi in festività che raccontano storie antiche ma sempre attuali. L’atmosfera deldi Paucartambo, permetterà ...