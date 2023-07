Ai presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio verrà corrisposta dalla Camera una indennità aggiuntiva pari a quella già erogata ai presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al mese,...I presidenti dei gruppi parlamentariCamera dei deputati avranno un aumento di stipendio , come quella già erogata ai presidenti di commissione. A deciderlo è stato l'Ufficio di presidenza di ...È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arcogiornata. Si applica inoltre un'ulteriore decurtazione, fino a 500 euro mensili, in ...

Parlamento, i capigruppo della Camera avranno un aumento di stipendio Il Sole 24 ORE

L'ufficio di presidenza di Montecitorio ha approvato l'incremento delle indennità, pari a quella già erogata per i presidenti di commissione ...