Hyundai Ioniq 5 N - L' elettrica da 650 CV che ama i traversi - VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Demistificare i pregiudizi, a volte, è impresa ardua. Ed è arcinoto che, nel mondo dei motori, un nucleo di duri e puri continui ad applicare l'equazione secondo cui elettrico uguale noia. Auto come la5 N nascono per convincere anche i più scettici a sconfessare simili assunti e ad abbracciare il futuro, che la Casa coreana insegue con un inedito assoluto all'interno del proprio mondo: il primo modello capace di coniugare l'anima performante del costruttore, espressa con l'impegno nel Mondiale Rally e nella giovane gamma a marchio N, con la nuova mobilità. In cui la, forte dei lanci di due modelli nativi (5 e 6), più la Kona e la Nexo (a idrogeno), comincia a vantare una certa esperienza. In tuta da corsa. La strada si snoda nei contrasti. La5, infatti, nasce con un ...