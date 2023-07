(Di giovedì 13 luglio 2023) Il noto giornalista dell’emittente Bbc Huwè statodi aver versato, nel corso di tre anni, oltre 45mila euro a un ragazzo in cambio di foto esplicite, oltre che di aver inviato messaggiad altri giovani colleghi. Le indagini sembrano scagionarlo: lo scambio di foto sarebbe stato consensuale, e il ragazzo non minorenne. Di fatto, cala un’ombra sulla carriera del professionistadelle news dell’emittente televisiva e di tutti gli eventi Royal di maggiore importanza. Tanto da aver avuto l’onore diperla. ...

Un giornalista della BBC è stato coinvolto in uno scandalo sessuale nel Regno Unito, e ora è stata rivelata la sua identità: si tratta di, 61 anni. La moglie, Vicky Flind, ha confermato l'identità del marito attraverso una dichiarazione rilasciata a suo nome. Ha spiegato che, che attualmente si trova in ospedale, sta ...il presentatore della Bbc sospettato di aver pagato migliaia di sterline un adolescente perché gli mandasse delle foto osé. A fare il suo nome, dopo una giornata di polemiche, è stata la ...AGI - Nuovo colpo di scena nella storia di, il volto noto della Bbc al centro di un imbarazzante scandalo di natura sessuale. È finito in ospedale per problemi psichiatrici 'seri'. È stata la moglie a rivelare che è proprio lui, la ...

Scandalo sessuale alla Bbc, sospettato è anchorman Huw Edwards Agenzia ANSA

Huw Edwards, volto ufficiale della Bbc ora accusato di comportamenti inappropriati, fu il primo ad annunciare la notizia della morte della regina Elisabetta ...Il noto presentatore Huw Edwards si trova ora in ospedale: è lui l'anchorman dello scandalo alla Bbc. L'identità rivelata dalla moglie ...