Hollywood | salta la trattativa | verso il più grande sciopero degli ultimi 63 anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 luglio 2023) Per la prima volta dal 1960 attori e sceneggiatori americani potrebbero essere incontemporaneamente. Il motivo? A Los Angeles èta la contrattazione tra i produttori e gli interpreti di cinema e televisione. Gli sceneggiatori sono inda oltre due mesi e ora il sindacatoattori con molta probabilità proclamerà ufficialmente la mobilitazione, considerato che era stato votato alla quasi unanimità dagli iscritti, in caso di mancato accordo. «Dopo più di quattro settimane di, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), l’associazione che rappresenta i principali studi di produzione e di streaming – tra cui Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony e Warner Bros Discovery – non si è mostrata disponibile a offrirci un accordo ...