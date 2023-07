Hollywood dopo 63 anni bloccata dagli scioperi | attori e sceneggiatori uniti contro streaming e AI

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non succedeva dai tempi di Reagan: i sindacati lamentano abusi e disparità dovuti alle nuove tecnologie. In testa alla mobilitazione Stiller, Streep, Fonda e Damon

Lo sciopero SAG - AFRA rischia di far collassareche il cast di Oppenheimer ha lasciato la premiere londinese si teme il peggio per l'industria cinematografica e televisiva. Intanto, però, arriva una buona notizia direttamente dal ...Sciopero che arrivail fallimento delle trattative, durate oltre un mese, tra i principali ... Una decisione che dovrebbe paralizzare completamente. 'Il consiglio nazionale di SAG - AFTRA ...22.38 Cinema,sciopero star:vogliamo più soldi Sciopero degli attori di cinema e Tv a, il più grande in 40 anni. Picchetti a Los Angeles, New York e altre città dell'industria ...che è ...

Sciopero Hollywood, dopo gli sceneggiatori si fermano anche gli attori Sky Tg24

La protesta che si salda a quella degli sceneggiatori, che hanno incrociato le braccia a maggio per la prima volta dopo 63 anni ...Hollywood entra nell'estate più calda da decenni. Non è bastato estendere il negoziato di 12 giorni. Non è servito nemmeno l'intervento di un mediatore esterno arrivato ...