Highlights Svitolina-Vondrousova 3-6 3-6 | semifinale Wimbledon 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ildeglidel match valevole per laditra Marketaed Elina. Successo in due set per la tennista ceca, che si è imposta con un doppio 6-3 in 1h14? di gioco e si è qualificata per la finale, la prima ama la seconda in un Major (l’altra, persa, nel 2019 al Roland Garros contro Barty). LA CRONACA DEL MATCH SportFace.