Heidi Klum | i capelli mossi al naturale rivelano inaspettati colpi di buio

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Foto Ipa) Sorride spontanea al marito Tom Kaulitz, probabilmente impegnato dietro la fotocamera, con un’espressione raggiante, molto diversa dal sorriso beffardo della Gioconda ritratta sul top di Jean Paul Gaultier.si gode le vacanze in Sardegna, tra gite in barca e docce fredde. Un’estate in libertà, con isciolti al vento. Una chioma da sirena, resa naturalissima dalla texture increspata da onde leggere. Beach waves realizzate direttamente con l’aiuto del mare, che muovono le lunghezze e l’iconica frangia della supermodella, aperta a tendina e indisciplinata quanto basta. Un effetto molto particolare, che evidenzia ogni singola scalatura della chioma, proprio come mostrano i video in barca postati dasu Instagram. Le lunghezze, infatti, si muovono leggere sospinte ...

Heidi Klum: le foto senza trucco al mare con il marito mostrano una chioma bionda e mossa, arricchita da chiaroscuri inaspettati