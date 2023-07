Hacker cinesi nelle mail del Dipartimento del Commercio Ecco cosa è successo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Una falla nel sistema cloud di Microsoft ha permesso a deglidi accedere alle caselle di posta di alcuni membri deldi Stato e deldeldegli Stati Uniti, tra cui la Segretaria per ilGina Raimondo. Tramite lo stesso exploit dagli agenti di Pechino hanno preso di mira anche gli account di posta elettronica di un membro del Congresso, di un sostenitore dei diritti umani negli Stati Uniti e di gruppi di riflessione statunitensi. Secondo fonti statunitensi del settore questa falla, scoperta già nel mese scorso daldi Stato in concomitanza con la visita del Segretario di Stato Antony Blinken in Cina, sarebbe stata chiusa definitivamente, e i rischi legati ad essa sarebbero già stati mitigati tramite le ...

Un gruppo di cybercriminaliha sfruttato una falla nel cloud di Microsoft per ottenere l'accesso a una ventina di account ... Bersagli degni di nota, che glihanno colpito falsificando i ...PECHINO - C'è anche quello della segretaria al Commercio Usa Gina Raimondo tra gli account di posta elettronica del Dipartimento di Stato e del Commercio che un gruppo diavrebbe violato. L'intrusione sarebbe avvenuta nelle settimane precedenti il viaggio del segretario di Stato Usa Antony Blinken a Pechino a metà giugno , anche se, come sottolineano gli ...Aglidel gruppo Storm - 0558 interessavano le informazioni riservate scambiate via posta. Per ottenerle i cybercriminali hanno compromesso diversi account senza fare distinzioni tra ...

L'azienda rivela che gli account di posta elettronica delle agenzie governative sono stati attaccati ai fini di spionaggio ...Microsoft ha reso pubblici i dettagli di un'azione di cyberspionaggio interrotta nelle settimane scorse. L'obiettivo del gruppo cinese Storm-0558 erano le caselle di posta elettronica di circa 25 orga ...