Guida alle squadre della Coppa del Mondo femminile 2023 Norvegia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’umiliante uscita dagli Europei dello scorso anno non ha smorzato le aspettative per una squadra che sembra più solida sotto ladel nuovonatore Hege Riise Panoramica Laha attraversato una grande transizione dopo gli Europei dello scorso anno, dove è uscita dalla fase a gironi e ha subito un’umiliante sconfitta per 8-0 contro l’Inghilterra. È uscito di scena l’natore, Martin Sjögren, e il suo obiettivo di dominare il gioco con una formazione 4-4-2. È entrato Hege Riise con una formazione a tre. È arrivato Hege Riise e un approccio più cinico, dove la stabilità difensiva è la chiave del successo in un 4-3-3 o 5-4-1. “Dobbiamo riconoscere la nostra posizione attuale e lavorare a partire da quella”, ha detto Riise dopo la sua nomina in agosto. L’inizio non è stato dei migliori, è giusto ...