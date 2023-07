Guida alle squadre della Coppa del Mondo femminile 2023 Australia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le padrone di casa hanno raggiunto la forma giusta al momento giusto e c’è la speranza che Sam Kerr e le sue compagne possano arrivare fino in fondo. Panoramica Mai prima d’ora c’è stata tanta eccitazione prima del torneo per una nazionale di calciona. Unadelsul suolo di casa, una squadra che vanta una generazione d’oro di giocatori e un’incoraggiante serie di buoni risultati sostenuti hanno suscitato interesse e accresciuto l’attesa in un Paese in cui il calcio di solito fatica ad avere importanza.ta dal suo capitano talismano, Sam Kerr, la squadra ha fatto salire le aspettative, ma non è sempre stato così con Tony Gustavsson al timone. Le fragilità difensive hanno rovinato il primo mandato dell’natore e, nonostante il quarto posto...