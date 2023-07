Guida alla MGW CMX 2023 | tutte le novità | dai nuovi spazi agli ospiti

Leggi su funweek

(Di giovedì 13 luglio 2023) Intenzionata ad abbracciare il cambiamento e con lo sguardo proiettato verso il domani, Milan Games Week & Cartoomics si prepara a celebrare la cultura pop. Torna così anche quest’anno l’appuntamento tanto atteso con MGW CMX, prodotto del connubio consolidato tra due manifestazioni che mira a diventare il centro della cultura geek. Una missione rigenerata che porta con sé tantissime, a partire daidell’evento distribuiti in 4 Padiglioni che ospiteranno il meglio di fumetti, videogiochi, cinema e gioco da tavolo ricoprendo ben 8000 mq in più rispetto all’ultima edizione. Milan Games Week & Cartoomics: torna Indie Dungeon Torna Indie Dungeon, la vetrina dedicata da oltre 10 anni ai videogiochi made in Italy, allestita in collaborazione con l’associazione IIDEA. Il bando per ...