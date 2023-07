Guerra Ucraina-Russia | Putin | “Invio nuove armi a Kiev provocherà escalation”

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – L'diall'non cambierà la situazione sul campo di battaglia maunadel conflitto. Lo ha affermato il presidente russo Vladimirin un discorso trasmesso dalla televisione pubblica. I carri armati forniti dall'Occidente all'saranno "un obiettivo prioritario" per le forze russe, ha aggiunto, ribadendo l'opposizione dellaall'adesione dell'alla Nato. Secondo il presidente americano Joe Biden, "non c'è una reale prospettiva di uso dinucleari da parte di". Biden, nella conferenza stampa ad Helsinki, ha risposto a una domanda sul rischio di un'da parte della ...

Non esiste alcuna reale possibilita' che la Russia faccia ricorso alle armi nucleari in Ucraina: lo ... Biden, che ha parlato nella conferenza stampa congiunta, si e' detto sicuro che la Russia non ......nuove armi " precisa ancora il presidente russo - aggraverà solo la situazione per la parte ucraina. L'approvazione da parte degli alleati dei "piani di difesa più completi dalla fine della...

Ucraina-Russia, Biden: "Putin ha perso la guerra, non andrà avanti per anni" Adnkronos

Dalla guerra in Ucraina alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, dall’inflazione che resta elevata anche ora che i prezzi dell’energia sono scesi alla ricomposizione delle filiere ...Il fallito golpe di Prigožin svela la profondità delle faglie interne al sistema Putin. Le rivalità fra servizi e il rumore di sciabole attorno al Cremlino. Il presidente indaga su infedeli ed esitant ...